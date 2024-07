Stellt Gartner in Gundelfingen ein Viertel der Belegschaft aus?

Vor gut einer Woche haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Josef Gartner erfahren, dass durch eine Umstrukturierung des Gundelfinger Hauptsitzes des Fassadenspezialisten Beschäftigte entlassen werden sollen. Dabei sollen zahlreiche Produktionsprozesse auf andere Unternehmen der italienischen Permasteelia-Gruppe ausgelagert werden, zu der Gartner seit 2001 gehört. Unter Mitarbeitenden kursieren Gerüchte, dass etwa 200 Entlassungen geplant seien. Das wäre rund ein Viertel der Belegschaft am Standort im Landkreis Dillingen. Bei der außerordentlichen Betriebsversammlung vergangene Woche seien allerdings keine Zahlen genannt worden, sagt Leo Bunk. Er ist der Betriebsratsvorsitzende des Gundelfinger Unternehmens.

„Die Gespräche laufen“, sagt er. Die Lage sei „natürlich schwierig“, konkrete Zahlen könne er aber noch nicht nennen. „Wir wollen, dass alles im Rahmen bleibt. Es gibt ein paar Optionen“, führt Bunk weiter aus. Wann es eine konkrete Antwort auf die Zahl der Entlassungen geben wird, sei noch nicht absehbar. Laut dem Betriebsratsvorsitzenden werden die Verhandlungen noch mehrere Wochen andauern.

Angestellte bei Gartner in Gundelfingen vor Unsicherheit

Jürgen Wax, Geschäftsführer von Josef Gartner, äußerte in einer Pressemitteilung vergangene Woche: „Die Marktentwicklungen haben die globale Fassadenbranche unter Druck gesetzt. Auch wir sind nicht immun dagegen und müssen uns für die Zukunft wappnen.“ Matthias Hausmann, Regionalgeschäftsführer der IHK Schwaben, erläutert: „Das deckt sich mit dem Markt. Die Konjunkturumfrage sagt, dass wir auf der Stelle treten.“ Die Auftragslage bei Betrieben in der Region sei seit rund vier Jahren, also seit Coronapandemie-Beginn, rückläufig. Dass Unternehmen ihre Produktion an andere Standorte auslagern und damit Kosten sparen, sei durchaus gängige Praxis.

Als Teil der Veränderungen soll der Gartner-Standort in Gundelfingen mit einer Fläche von insgesamt mehr als 200.000 Quadratmetern zudem von Investitionen und Umstrukturierungen profitieren. Frei werdende Flächen sollen an andere Unternehmen untervermietet werden, schreibt der Fassadenspezialist. Dadurch könnten nicht nur Kosten eingespart, sondern auch zusätzliche Einnahmen generiert werden.

Im Landkreis Dillingen herrscht Fachkräftemangel

„Unternehmen müssen aktuell mit vielen Problemen gleichzeitig kämpfen“, führt Hausmann von der IHK Schwaben aus. Dennoch laufe die Ausbildung neuer Fachkräfte gut. Das sei bitter nötig, denn im Landkreis Dillingen herrsche spürbarer Fachkräftemangel. Über die Branchen hinweg seien 150 Stellen zu besetzen, während die Arbeitslosigkeitsrate im Kreis zu den niedrigsten in ganz Deutschland zähle. Für eine mögliche Insolvenz von Unternehmen im Dillinger Land gibt Hausmann Entwarnung. Denn bei einer Konjunkturumfrage sei auch die Liquidität der Firmen in der Region abgefragt worden. „Die ist bei allen sehr hoch“, sagt er. Und auch mit einer hohen Arbeitslosenquote sei nicht zu rechnen, sollte die Firma Josef Gartner Mitarbeitende im niedrigen dreistelligen Bereich ausstellen.

Kurzarbeit steht beim Gundelfinger Fassadenspezialisten seit Beginn des Jahres auf der Tagesordnung. Das Unternehmen führt derzeit Fassadenarbeiten an der neuen europäischen Google-Zentrale in London, am Hochhaus-Komplex „Four“ in Frankfurt und an der Kathedrale Sagrada Família in Barcelona durch. Die Firma hat laut Pressemitteilung zudem bedeutende neue Projekte in der Pipeline, darunter „New Zealand House“, „50 Fenchurch Street“ und „Lansdowne House“ in London sowie das „Sailsbury Square Development“ für die City of London Corporation. Gartner verstärke derzeit seine Marktpräsenz im Nahen Osten und in Nordamerika. Aktuell beschäftigt das Gundelfinger Unternehmen weltweit rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.