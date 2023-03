Stöpfel setzt sich für Freizeitangebote in Kiesabbaugebieten ein

Die Grünen-Bürgermeisterkandidatin hat mit der Landtagsabgeordneter Eva Lettenbauer und der Firma Fetzer über nachhaltige Rohstoffnutzung und attraktive Freizeitmöglichkeiten gesprochen.

Die Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer ( Bündnis 90/Die Grünen) hat die Bürgermeisterkandidatin Roswitha Stöpfel in Gundelfingen besucht und sich zusammen mit der Firma Fetzer getroffen, um über den maßvollen Kiesabbau und eine Nachnutzung von Kiesgruben zu sprechen. Denn diese schützen der Pressemitteilung zufolge die hiesigen Lebensgrundlagen und ermöglichten Tourismus- und Freizeitangebote.

Die Umwelt- und Klimaschutzreferentin der Stadt Gundelfingen, Roswitha Stöpfel, erläuterte ihre Idee, Urlaub im Einklang mit der Umwelt zu ermöglichen: „Unsere Seen bieten Potenzial für einen sanften Tourismus und zusätzliche Arbeitsplätze. Wohnen direkt am See, verbunden mit Entspannung und Erholung, ist eine der zahlreichen Möglichkeiten.“

Lettenbauer betonte bei ihrem Besuch: „Eine gesicherte Rohstoffversorgung ist für unsere Wirtschaft eine grundlegende Voraussetzung. Gleichzeitig sind sowohl der Verbrauch als auch die Gewinnung unserer Rohstoffe immer auch eine Belastung für unsere Natur- und Kulturlandschaft, unsere Gewässer und das Grundwasser.“

Stöpfel sucht Austausch

Die Landtagsabgeordnete hatte gemeinsam mit ihrem Kollegen Christian Zwanziger ein Gutachten in Auftrag gegeben. Dieses zeige, dass die bayerische Regierung nicht wisse, wie hoch der tatsächlichen Bedarf für Sand und Kies sei. Das müsse sich ändern. Lettenbauer suchte gemeinsam mit Stöpfel den Austausch mit dem Gundelfinger Traditionsunternehmen Fetzer, um sich nach dessen Situation zu erkundigen.

Dabei ging es besonders um die Möglichkeit einer sinnvollen Renaturierung der Flächen im Anschluss an die Kiesgewinnung. Ein gelungenes Beispiel hierfür seien nach Aussage der beiden Geschäftsführer der nahe gelegene, firmeneigene Flachwassersee im sogenannten Sophienried, der beim Nachhaltigkeitswettbewerb im vergangenen Jahr des Bundesverbandes Mineralische Rohstoffe in der Kategorie „Ökologie I“ den 2. Platz belegte. Weiterhin wurde auch das Potenzial für einen nachhaltigen Tourismus auf den renaturierten Flächen sowie in der Region im Allgemeinen ausgelotet und als eine Möglichkeit für die Zukunft erachtet. (AZ)