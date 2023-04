Gundelfingen

10:44 Uhr

Streit mit Bankangestellten: Gundelfinger schlägt mit Hammer gegen Tresen

Die Polizei wurde am Dienstag in eine Bank in Gundelfingen gerufen.

Artikel anhören Shape

Nachdem sich am Dienstag ein 77-Jähriger mit einem Angestellten in einer Bank in Gundelfingen gestritten hatte, kehrte er mit einem Vorschlaghammer in die Filiale zurück.

Ein Streit zwischen einem 77-Jährigen und einem Bankangestellten in einer Filiale in Gundelfingen ist am Dienstag eskaliert. Nach der Auseinandersetzung verließ der Rentner der Polizei zufolge das Gebäude und kehrte kurz darauf mit einem Vorschlaghammer zurück. Mit diesem schlug er gegen den Kundentresen. Polizeieinsatz in Gundelfingen: Mann schläft mit Hammer gegen Banktresen Daraufhin verließ der Senior die Bankfiliale wieder. Die Polizei wurde nach dem Vorfall gerufen. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Verletzt wurde bei der Attacke niemand. Den 77-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. (AZ)

Themen folgen