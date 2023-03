Sudetendeutsche Landsmannschaft wirft Gundelfinger Bezirksvorsitzenden raus

Plus Felix Vogt Gruber ist aller seiner Ämter enthoben. Der Gundelfinger wollte verhindern, dass die "Wiedergewinnung der Heimat" aus der SL-Satzung gestrichen wurde.

In der Sudetendeutschen Landsmannschaft (SL) schwelt ein jahrelanger Streit. Auf der einen Seite steht die Führungsspitze der SL um den Vorsitzenden Bernd Posselt, auf der anderen Seite ein Lager um den bisherigen schwäbischen Bezirksvorsitzenden Felix Vogt Gruber. Der Gundelfinger wurde jetzt, wie unserer Redaktion bekannt wurde, aller seiner Ämter enthoben. Zudem bestätigte der Vorsitzende der SL-Landesgruppe Bayern, Steffen Hörtler, dass Vogt Gruber nicht mehr Mitglied in der Landsmannschaft ist. "Dies ist ein einstimmiger Beschluss des Bundesvorstands, wir haben ihn ausgeschlossen", sagt Hörtler.