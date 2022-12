Tagespflege mit besonderem Konzept für Demenzkranke

Die Einrichtung ist einzigartig in der Region.

Gegenüber vom Haus der Senioren in Gundelfingen hat die Spitalstiftung das Erdgeschoss eines früheren Geschäftshauses in der Hauptstraße zu einer Tagespflege mit 20 Plätzen umgebaut. Eröffnet hat die Einrichtung Mitte August. Spezialisiert ist diese auf Demenzerkrankte, was in der Region einzigartig ist. "Oft sind die Menschen desorientiert, aber noch körperlich fit", sagte damals der Spitalleiter Markus Moll. Für diesen Bewegungsdrang hat es Platz in den großzügig gestalteten Räumlichkeiten. Dazu zählt der Garten, der vom Wohn- und Essbereich mit offener Küche zugänglich ist. Der Plan ist, den "Gästen", wie Moll sie nennt, so viel Alltag wie möglich anzubieten. (sukl)