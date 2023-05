Tausende Besucher kommen zur Bau-Schau im Ehla V

Insgesamt sechs Massivhäuser und jede Menge Informationen lockten künftige Bauherrinnen und -herren in das Baugebiet in Gundelfingen.

Geschätzt 2500 Menschen nutzten am vergangenen Wochenende die Gelegenheit, sich die unterschiedlichen Bauprojekte im Baugebiet Ehla V in Gundelfingen genauer anzusehen. 40 Bauplätze sind in den letzten Monaten in dem Wohnquartier Ehla V entstanden, fast alle sind verkauft. Und auf etwa 80 Prozent der Plätze stehen bereits Häuser. Sechs der Massivhäuser, die die Firma Vogt Massivhäuser GmbH aus Mörslingen dort für ihre Bauherrinnen und Bauherren errichtet hat, konnten die Besucherinnen und Besucher besichtigen.

Besucher schauten verschiedene Häuser bei Bau-Schau in Gundelfingen an

„Eine tolle Idee“, schwärmte eine junge Frau aus dem benachbarten Lauingen, die selbst demnächst mit ihrem Mann ein Bauprojekt plant, „man kann sich hier für die eigene Planung Ideen und Inspirationen holen und vor allem die tatsächliche Größe der Räume viel besser vorstellen.“ Ganz unterschiedliche Bauformen und Wohngrößen standen zur Besichtigung: Mehrere Einfamilienhäuser, ein Zweifamilienhaus und eine Doppelhaushälfte zeigten verschiedene Möglichkeiten auf. Gerne nutzten viele der Gäste auch die Gelegenheit, ganz konkrete Fragen, etwa zur Finanzierung oder zur Hausenergie zu klären.

Neben den Fachleuten aus Verkauf, Planung und Beratung der Firma Vogt, standen auch Experten von Partnerfirmen aus verschiedenen Bereichen für allgemeine Informationen und individuelle Beratung zur Verfügung. Insbesondere regenerative Heizsysteme und Photovoltaik, aber auch die Entwicklung der Bauzinsen interessierte die künftigen Häuslebauer.

Frühschoppenmusik der Stadtkapelle Gundelfingen bei Bau-Schau

Mit Hüpfburg und Kinderschminken, dem Biergarten und einer Auswahl an bayerisch-schwäbischen Spezialitäten, kühlem Bier aus der Region sowie mit stimmungsvoller Frühschoppenmusik der Stadtkapelle Gundelfingen wurde am Sonntag die Bau-Schau zum erlebnisreichen Ausflugsziel für viele Familien. Die Geschäftsführer der Firma Vogt, Christina Eberle-Vogt und Mario Leoni, zeigten sich begeistert vom Interesse und der Resonanz der Besucherinnen und Besucher. Ebenso wie Seniorchef Albert Vogt, der ankündigte, ein ähnliches Event in Gundelfingen oder einem anderen Ort auf jeden Fall wiederholen zu wollen.