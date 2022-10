Transporter gegen Auto: Unfall in Gundelfingen

Ein 65-jähriger Fahrer erkennt die Situation zu spät. Dann kracht es.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Autofahrerin ist es am Dienstag gegen 15.35 Uhr in Gundelfingen gekommen. Ein 65-jähriger Fahrer eines Transporters wollte von der Hauptstraße nach links in die Günzburger Straße einbiegen.

Frau musste nicht ärztlich behandelt werden

Er kollidierte mit dem Auto einer vorfahrtsberechtigten 73-Jährigen, die auf der Schäfstraße in Richtung Günzburger Straße unterwegs war. Die 73-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Eine ärztliche Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 4.500 Euro. (AZ)