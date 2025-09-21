TV Gundelfingen investiert in die Zukunft

Der TVG ist mächtig in Bewegung. Dass dem so ist, wird auch rund um das Vereinsheim ersichtlich: Mehrere Meilensteine in der Weiterentwicklung des Sportgeländes wurden gesetzt, andere sind aktuell noch in der Umsetzung. Am Vorabend des Radelspaßes im Landkreis Dillingen, bei dem auch das TV-Vereinsheim mit einer Verpflegungsstation involviert war, wurden drei abgeschlossene Projekte im Rahmen eines kleinen Festaktes mit geladenen Gästen, darunter Bürgermeister Dieter Nägele, offiziell eingeweiht.

An erster Stelle nannte TVG-Vorsitzender Erwin Hegele den neuen Multifunktionsbau am TV-Gelände, in den viel Eigenleistung der Vereinsmitglieder einfloss und der Vereinsgemeinschaft und der Jugendförderung dienen soll. Weit weniger sichtbar, dafür aber möglicherweise lebensrettend, wenn er doch zum Einsatz gebracht wird, ist der Defibrillator, der an der Westwand des TV-Heims installiert wurde. Hier ging der Dank Hegeles an Jonas Pfeifer, der die Umsetzung dieses Projekts vorangetrieben hatte.

Und nicht zuletzt wurde die Erweiterung des Balkons auf der Ostseite des TV-Heims eingeweiht – eine schöne ruhige Fläche, auf der sich Gastronomiegäste und Zuschauer beim Fußball aufhalten können. Hegele dankte den vielen Helferinnen und Helfern, die bei den einzelnen Projekten viele Stunden im Einsatz waren, aber auch den vielen Sach- und Geldspendern. In diesem Atemzug berichtete Hegele auch darüber, dass eine Vielzahl von weiteren Maßnahmen rund um das TV-Gelände bereits im Gange oder geplant ist. Ob neue Stromversorgung, die Inbetriebnahme einer PV-Anlage, oder Umstellung der Gesamtanlage auf LED-Flutlicht – und nicht zuletzt ein umfangreiches Umbaupaket im Vereinsheim, das Mitte Oktober umgesetzt und dem vor Kurzem neu gestarteten Pächter ein attraktives Umfeld bieten wird.

