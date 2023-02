Über 5000 Narren strömen zum Gaudiwurm in Gundelfingen

In der Gundelfinger Innenstadt feierten Tausende Menschen ausgelassen. Der Umzug fand erstmals am Samstag und nicht traditionell am Dienstag statt. Auch über die Bürgermeisterwahl wurde gescherzt.

Durch die Gundelfinger Innenstadt schallt lauthals "Glinke auf – hoi, hoi, hoi". Zum Gundelfinger Gaudiwurm zog es am Samstag viele Faschingsfreunde. Pünktlich zum Umzugsstart um 14.11 Uhr wagte sich auch die Sonne hinter den Wolken am blauen Himmel hervor. Über 50 Faschingsgesellschaften, Narren-, Musik- und Tanzvereine kamen zusammen, um nach zwei Jahren Corona-Pause wieder ausgelassen zu feiern.

So viele Besucher wie noch nie beim Faschingsumzug in Gundelfingen

"Am Fasching kommt man in Gundelfingen nicht vorbei", findet Elfriede, die gerade zwei Stühle am Rand des Faschingsumzugs aufstellt. Die 81-Jährige mit Strohhut, der mit bunten Blumen verziert ist, und ihr Mann Theo, der einen pinken Glitzerhut trägt, lassen sich das Treiben nicht entgehen. Auch wenn der 85-Jährige mittlerweile nicht mehr so fit ist – deswegen die Sitzgelegenheit. Sie freuen sich aufs "Lustigsein", sich zu verkleiden und Elfriede geht später auch mit Freundinnen noch in die Brenzhalle zur After-Umzugsparty. Diese gibt es dieses Jahr erstmals, weil der Gaudiwurm nicht wie bisher am Dienstag, sondern erstmals am Samstag stattfindet.

121 Bilder So bunt war der Faschingsumzug dieses Jahr in Gundelfingen Foto: Susanne Klöpfer

Der ehemalige Glinken-Vorsitzende Gerhard Kleiber begründet das damit, dass viele Arbeitnehmende sich nicht mehr unter der Woche freinehmen. Auch Vereine hätten sonst angesagt, dass sie nicht mehr kommen, wie er erklärt, während er auf der kleinen Tribüne gegenüber vom Rathaus steht. Von hier aus kommentieren Sitzungspräsident Engelbert Dopfer und Bürgermeisterin Miriam Gruß das Geschehen.

"Bürgermeistersuppe" und "Kandidat 6 und 7" sind beim Gaudiwurm

Und die Menschenmassen, die den Hexen, Funkenmariechen, Prinzenpaaren und Faschingsvereinen zujubeln, scheinen ihm recht zu geben. Über 5000 Menschen feierten in Gundelfingen – "deutlich mehr" als am Faschingsdienstag, wie zweiter Vorsitzende Josef Peterle sich freut. Auch Heike und Christoph sind dieses Jahr wieder mit ihren zwei kleinen Töchter Lou und Jana von Dattenhausen nach Gundelfingen gekommen. Dass der Umzug nun einen anderen Termin hat, macht ihnen nichts aus. Der Cowboy und die drei Maikäferchen freuen sich über einen "einfach tollen Umzug" und natürlich die Süßigkeiten.

Die anstehende Bürgermeisterwahl am 12. März nehmen die Narren auch beim Gaudiwurm auf die Schippe. Kandidatin sechs in Pelzmantel und Kandidatin sieben in Anzug und Topffrisur werben kräftig bei dem Publikum für Stimmen. Auf Nachfrage erklären Leitgard und Jörg, dass sie sich als Mutter und Sohn auch gerne die Stelle teilen können. Im Schlepptau ziehen die fünf "Bürgermeisterkandidaten" auf Stockpferden verkleidet als Jockeys und dem Schild "Wahlkampf 2023: Wer macht das Rennen?" durch die Menge. Später folgen ihnen drei Närrinnen mit der "Bürgermeistersuppe", einem Kessel über welchen die Bilder der Kandidatin und Kandidaten baumeln.

Auch die echten Bürgermeisterkandidaten mischten sich unter die Feierenden: CSU-Kandidat Manuel Bahmann zog als Astronaut mit der Rakete "Bavaria One" über den Umzug. Niklas Junkermann (SPD) war lachend mit Blumen-Hut unterwegs. Roswitha Stöpfel (Bündnis 90/Die Grünen) verteilte im Popcorn-Kostüm Süßigkeiten an Kinder und ihren schwäbischen Weinwechsel-Likör an Erwachsene.