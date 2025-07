Unbekannte greifen in Gundelfingen elfjährige Mädchen an

Eine Elfjährige und ihre gleichaltrige Begleiterin waren am Freitagmittag gegen 13.10 Uhr gemeinsam auf ihren Fahrrädern in der Lauinger Straße unterwegs. An einer Verkehrsinsel fuhr die Elfjährige auf den Gehweg. Dort standen nach Angaben der Polizei zwei bisher unbekannte männliche Jugendliche. Einer der beiden versuchte demnach zunächst, die gleichaltrige Begleiterin der Elfjährigen mit seinen Beinen vom Fahrrad zu treten. Nachdem diese noch ausweichen konnte, trat er gegen das Hinterrad der Elfjährigen, wie die Polizei meldet. Diese stürzte und zog sich Verletzungen zu, heißt es weiter. Die beiden Jugendlichen entfernten sich daraufhin nach den Schilderungen der Geschädigten lachend von der Tatörtlichkeit in Richtung der Straße „Am Bühl“.

Elfjährige erleidet in Gundelfingen tiefe Schnittwunden

Die Elfjährige zog sich tiefe Schnittwunden an der Wade zu. Sie musste in einem Krankenhaus genäht werden. Zudem klagte sie über Kopfschmerzen. Ihr Fahrrad und ihr Fahrradhelm wurden leicht beschädigt, heißt es im Polizeibericht. Die Elfjährige beschrieb den bislang unbekannten Täter als etwa 14 Jahre alt, mit aschblonden Haaren, einer schwarzen Stoffjacke mit weißen Streifen am Verschluss und einer schwarzen Jogginghose. Er war mit einem schwarz-blauen Fahrrad unterwegs. Sein etwa gleichaltriger Begleiter soll dunkelbraune Haare und dunkelbraune Augen haben. Er war mit einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Kapuzenpulli bekleidet. Er sei etwas größer und korpulenter als der Täter. Unterwegs war er nach Angaben der Elfjährigen mit einem schwarzen E-Scooter mit leichten grauen Streifen.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr, wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 entgegen. (AZ)