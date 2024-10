Unbekannte lockern in Gundelfingen Radmuttern eines Autos

Unbekannte haben offenbar nach Angaben der Polizei in der Zeit von Sonntag, 19.30 Uhr, auf Montag, 8 Uhr, die Radmuttern eines silbernen VW Caddy gelockert, der in einem Hof eines Einfamilienhauses in der Alemannenstraße in Gundelfingen geparkt war.

Zu einer konkreten Gefährdung kam es nicht

Der Fahrer stellte die Manipulation während der Fahrt fest. Laut Polizeibericht kam es zu keiner konkreten Gefährdung. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)