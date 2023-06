Gundelfingen

10:25 Uhr

Unbekannte setzen Werbetafel in Gundelfingen in Brand

Unbekannte Täterinnen oder Täter zündeten in der Nacht auf Sonntag eine Werbetafel in Gundelfingen an. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Bis dato unbekannte Täterinnen oder Täter zündeten in der Nacht auf Sonntag gegen 23.30 Uhr eine Werbetafel in der Peterswörther Straße an. Am Plakat entstand Schaden in Höhe von circa 50 Euro. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen, unter Telefon 09071/560, zu melden. (AZ)

