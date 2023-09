Gundelfingen

Unbekannte stehlen Geldbeutel aus geparktem Auto in Hofausfahrt

Unbekannte Personen haben einen Geldbeutel aus einem Auto, das in einer Hofeinfahrt in der Lindenstraße in Gundelfingen abgestellt war, gestohlen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Die Diebe haben am Wochenende einen Geldbeutel aus einem Auto in Gundelfingen gestohlen. Zwischen Freitag 23 Uhr und Samstag 11 Uhr war der schwarzen BMW X5 laut der Polizei in einer Hofeinfahrt in der Lindenstraße in Gundelfingen abgestellt. Entwendet wurden der Geldbeutel mit Personaldokumenten sowie zwei Tankgutscheine im Gesamtwert von 80 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)

