Unbekannte werfen drei Fensterscheiben mit Steinen ein

Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall in Gundelfingen: Dort wurden am Dienstagabend Fensterscheiben eingeworfen.

Am Dienstag zwischen 20.25 und 20.45 Uhr wurde drei Fensterscheiben eines stillgelegten Fleischwarengeschäfts an der Xaver-Schwarz-Straße in Gundelfingen eingeworfen. Durch Zeugen konnten fünf Jugendliche beobachtet werden, die sich zuvor auf dem Gelände aufgehalten hatten. Der Schaden wird mit rund 100 Euro beziffert. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)