Unbekannte wüten am Gundelfinger Gartnersee

Unbekannte sind bei der Wasserwacht am Gundelfinger Gartnersee eingebrochen und haben dort einen hohen Schaden angerichtet. Die Dillinger Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in den Geräteraum der Wasserwacht am Gundelfinger Gartnersee eingebrochen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag und Sonntag.

Die Unbekannten brachen die Tür auf, beschädigten ein Rettungsschlauchboot, rissen Schilder vom Gebäude ab und zerschnitten eine Boje im Wasser.

Die Dillinger Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 3.500 Euro. Sie ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und dem Zerstören wichtiger Arbeitsmittel. Hinweise zu dem Vorfall werden unter Telefon 09071/56-0 entgegengenommen. (pol)

