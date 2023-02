Unbekannter beschädigt Bauzaun in Gundelfingen

Mit einer Sachbeschädigung hat es die Polizei in Gundelfingen zu tun. Ein Bauzaun wurde demoliert, zudem lagen im Grundstück Glasscherben.

In der Nacht auf Donnerstag hat ein Unbekannter einen Bauzaun in der Xaver-Schwarz-Straße in Gundelfingen beschädigt. Zudem wurden, wie die Polizeiinspektion Dillingen mitteilt, im Grundstück Glasscherben festgestellt.

Der Sachschaden liegt bei etwa 200 Euro

Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 200 Euro an. (AZ)