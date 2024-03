Gundelfingen

vor 20 Min.

Unbekannter beschädigt Containerhäuschen in Gundelfingen

An dem Containerhäuschen in einem Hof in Gundelfingen ist ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro entstanden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein bisher Unbekannter hat mit seinem Fahrzeug ein Containerhäuschen beschädigt, das in einem Hof in der Hauptstraße in Gundelfingen steht. Anschließend beging der Verursacher Fahrerflucht und hinterließ der Polizei zufolge einen Schaden von circa 500 Euro. Das beschädigte Containerhäuschen steht in einem Hof in Gundelfingen Die Tat hat sich am Freitag gegen 11.50 Uhr ereignet. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/56-0. (AZ)

Themen folgen