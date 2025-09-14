Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Gundelfingen: Unbekannter stiehlt E-Scooter vom Gundelfinger Bahnhof

Gundelfingen

Unbekannter stiehlt E-Scooter vom Gundelfinger Bahnhof

Ein 17-Jähriger hat seinen E-Scooter bei den Fahrradstellplätzen versperrt. Dennoch ist der Roller nun verschwunden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
    • |
    • |
    • |
    Der gestohlene E-Scooter ist rund 450 Euro wert.
    Der gestohlene E-Scooter ist rund 450 Euro wert. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa (Symbol)

    Am Freitag ist am Bahnhof in Gundelfingen ein E-Scooter entwendet worden. Wie die Polizei mitteilt, hat ein 17-Jähriger seinen grünen Roller tagsüber an den Fahrradstellplätzen versperrt. Als er am späten Nachmittag wieder an den Bahnhof zurückkehrte, stellte er fest, dass sein E-Scooter gestohlen wurde. Der Schaden beläuft sich auf circa 450 Euro.

    Gestohlener E-Scooter: Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Die Polizeiinspektion Dillingen hat die Ermittlung unter anderem wegen Diebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/560. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden