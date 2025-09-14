Unbekannter stiehlt E-Scooter vom Gundelfinger Bahnhof

Am Freitag ist am Bahnhof in Gundelfingen ein E-Scooter entwendet worden. Wie die Polizei mitteilt, hat ein 17-Jähriger seinen grünen Roller tagsüber an den Fahrradstellplätzen versperrt. Als er am späten Nachmittag wieder an den Bahnhof zurückkehrte, stellte er fest, dass sein E-Scooter gestohlen wurde. Der Schaden beläuft sich auf circa 450 Euro.

Gestohlener E-Scooter: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizeiinspektion Dillingen hat die Ermittlung unter anderem wegen Diebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/560. (AZ)