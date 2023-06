Unbekannter will Auto in Gundelfingen aufbrechen

Bei dem Aufbruchversuch entstehen etwa 4000 Euro Sachschaden. Die Polizeiinspektion Dillingen sucht Zeugen.

Ein bisher Unbekannter wollte am Montag zwischen 17 und 18.30 Uhr am Parkplatz in der Offinger Straße in Gundelfingen einen dort abgestellten Peugeot 3008 aufhebeln. Dabei wurde die Fahrertüre im Bereich des oberen Holms beschädigt.

Aus dem Innenraum des Autos wird nichts gestohlen

Aus dem Pkw wurde laut Polizeibericht nichts entwendet, jedoch entstand an der Fahrertüre ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)