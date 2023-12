Unbekannter zerkratzt Autos in Gundelfingen

Zwei Autos hat ein Unbekannter am zweiten Weihnachtsfeiertag in Gundelfingen beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Dienstag wurde bei der Dillinger Polizei die Sachbeschädigung an zwei Pkw angezeigt. Wie die Geschädigten der Streife berichteten, ereignete sich der Vorfall im Zeitraum von 13 Uhr bis 14.30 Uhr desselben Tages. Die beiden Fahrzeuge waren vor einem Wohnhaus in Gundelfingen in der Straße Am Nordrand abgestellt. Ein bislang unbekannter Täter zerkratze an beiden Fahrzeugen jeweils Lack und Windschutzscheibe. Der mutmaßliche Gesamtschaden wurde auf 2000 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 09071/560 bei der Dillinger Polizei zu melden, heißt es in deren Bericht. (AZ)