Unfall auf B16 in Gundelfingen: 18-jähriger Autofahrer hat 1,8 Promille

Ein junger Mann ist auf der Bundesstraße 16 bei Gundelfingen mit seinem Wagen von der Straße abgekommen. Der 18-Jährige war sturzbetrunken.

Ein 18-Jähriger war am Freitagmorgen gegen 6.25 Uhr auf der B16 von Günzburg kommend in Richtung Lauingen unterwegs. Kurz nach der Abfahrt Gundelfingen geriet er nach Angaben der Polizei mit seinem Wagen vermutlich zuerst in Bankett und danach ins Schleudern. Das Auto kam dann abseits der Fahrbahn beschädigt zum Stehen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten eine erhebliche Alkoholisierung des 18-Jährigen fest. Er hatte etwa 1,8 Promille Alkohol im Blut. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der junge Mann musste sich schließlich Blut zur Feststellung des genauen Alkoholwerts nehmen lassen. Den Schlüssel des Autos stellte die Polizei sicher.

Die Dillinger Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der Wagen musste anschließend abgeschleppt werden. Der 18-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Zeugen, die Hinweise zum genauen Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden.