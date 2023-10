Unfall in Gundelfingen: Autos kollidieren auf B16 beim Überholen

Auf der Bundesstraße 16 bei Gundelfingen sind am Samstag zwei Autos ineinander gekracht. Als der eine Wagen abbiegen wollte, überholte ein anderer Pkw.

Auf der Bundesstraße 19 bei Gundelfingen hat sich am Samstag ein Unfall ereignet. Ein 39-Jähriger war der Polizei zufolge mit seinem Auto gegen 10.40 Uhr auf der B16 in Richtung Günzburg unterwegs. Nach der Abfahrt Gundelfingen Süd wollte er jedoch wenden und hierfür nach links in einen Feldweg abbiegen. Hinter ihm hatte jedoch eine in die gleiche Richtung fahrendes Auto einer 74-Jährigen, die wegen seiner verlangsamten Fahrweise bereits zum Überholen angesetzt hatte. Es kam zur Kollision, als der 39-Jährige abbog. Es entstand ein Schaden von 5000 Euro. (AZ)