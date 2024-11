Unfall nahe Gundelfingen: Überholversuch scheitert

Am Donnerstag befuhr ein 37-Jähriger mit seinem Kleintransporter gegen 9.58 Uhr die Kreisstraße DLG 12 von Gundelfingen kommend in Richtung Bächingen. Als er links abbiegen wollte, übersah dies der hinter ihm fahrende 30-Jährige in seinem Pkw, welcher zeitgleich den 37-Jährigen überholen wollte. Es kam zu einer Streifkollision zwischen der linken Fahrzeugseite des 37-Jährigen und der rechten Fahrzeugseite des 30-Jährigen, wobei Sachschaden in Höhe von geschätzten 5000 Euro entstand, heißt es im Bericht der Polizei. Verletzt wurde niemand. Dem 30-Jährigen drohen nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitsanzeige und ein Bußgeld. (AZ)

