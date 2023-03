Unfallfahrer hat keinen Schein, aber Drogen im Blut

In Gundelfingen fährt der 25-Jährige auf ein anderes Auto auf. Die Polizisten stellen drogentypische Auffälligkeiten fest und nehmen den Mann schließlich in Schutzhaft.

Gefährdung des Straßenverkehrs, Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz undFahren ohne FahrerlaubnisGundelfingen - Zu einem Unfall mit einem Schaden von 6.000 Euro ist es am Freitagvormittag auf der B 492 bei Gundelfingen gekommen. Laut Auskunft der Polizei war gegen 10.30 Uhr ein 25-Jähriger aus der Region Stuttgart mit seinem Wagen auf der Bundesstraße in Richtung Medlingen unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache fuhr er auf den BMW eines vorausfahrenden 63-Jährigen auf. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 25-jährigen Unfallverursacher deutliche drogentypische Auffälligkeiten fest. Zudem fanden die Polizisten in seinem Auto eine Kleinmenge Betäubungsmittel auf, die sie sicherstellten. Die Polizeibeamten ordneten eine Blutentnahme bei dem 25-Jährigen an und nahmen ihn aufgrund seiner hilflosen Lage in Schutzgewahrsam. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Weil er zudem keinen Führerschein hatte, muss sich der 25-Jährige darüber hinaus wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnisstrafrechtlich verantworten. (pol)