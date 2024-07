Unfallflucht in der Hauptstraße Gundelfingen

Am vergangenenn Sonntag hat ein bisher unbekannter Fahrer ein auf einem Kundenparkplatz in der Hauptstraße abgestellten Opel Crosslandbeschädigt. Der Vorfall ereignete sich laut Angaben der Polizei zwischen 9.50 und 10.55 Uhr. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten Pkw wurden der hintere rechte Kotflügel und der Heckstoßfänger beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 3.000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise.

Michael Stelzl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfallflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hauptstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis