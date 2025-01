Unfallflucht nach Kollision in Gundelfingen

Im Rahmen eines Überholvorgangs auf der Günzburger Straße bei Gundelfingen kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Gegen 21.30 Uhr befuhr Polizeiangaben nach ein 45-Jähriger mit seinem Auto als drittes Fahrzeug einer Kolonne die Günzburger Straße Richtung Gundelfingen. Im weiteren Verlauf wollte er die beiden vor ihm fahrenden Fahrzeuge überholen. Als er sich bereits im Überholvorgang befand, setzte auch das zweite Fahrzeug der Kolonne zum Überholen an. Folglich kam es zum seitlichen Kontakt zwischen dem Fahrzeug des 45-jährigen Geschädigten sowie des bislang unbekannten Unfallverursachers. Der Geschädigte hielt bei nächster Gelegenheit an. Der Unfallverursacher fuhr laut Polizei jedoch weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen zu melden. (AZ)

