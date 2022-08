Gundelfingen, Unterbechingen

Zwei junge Männer erzählen, warum sie wieder in ihre Heimat gezogen sind

Plus Simon Bamberger aus Gundelfingen und Peter Baumgartner aus Unterbechingen sind aus ihrer Heimat weggezogen. Warum sie bewusst wieder zurückgekehrt sind.

Von Susanne Klöpfer

Für den Vater von Peter Baumgartner ist "Unterbechingen das schönste Dorf der Welt". Früher hat der Sohn danach eher mit den Augen gerollt. "Mittlerweile kann ich zumindest verstehen, was er meint", sagt der heute 30-Jährige. Nach dem Abitur entschied er sich, an einer Kunstakademie in München zu studieren. Nach seinem Abschluss in Innenarchitektur kehrte er wieder zurück in seinen Heimatort, wo er heute regionalen Cidre mit einer Freundin produziert.

