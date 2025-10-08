Verkehrsunfallflucht in Gundelfingen: Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Fahrer hat in der Zeit zwischen dem 9. September und dem 7. Oktober in der Lauinger Straße die Glasüberdachung eines Bekleidungsgeschäfts mit seinem Fahrzeug beschädigt und danach die Unfallstelle verlassen, ohne den Vorfall zu melden. Wie die Polizei berichtet, entstand an der Überdachung ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf Unfallflucht und bittet Zeugen, sich bei der Dienststelle in Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden. (AZ)

89423 Gundelfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrsunfallflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis