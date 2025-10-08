Icon Menü
Gundelfingen: Verkehrsunfallflucht in Gundelfingen: Polizei sucht Zeugen

Gundelfingen

Verkehrsunfallflucht in Gundelfingen: Polizei sucht Zeugen

Unbekannter Fahrer beschädigt Glasüberdachung in der Lauinger Straße. Wer hat etwas beobachtet?
    In der Lauinger Straße wurde eine Überdachung an einem Geschäft demoliert. Der Unfallverursacher meldete sich bislang nicht bei der Polizei.
    In der Lauinger Straße wurde eine Überdachung an einem Geschäft demoliert. Der Unfallverursacher meldete sich bislang nicht bei der Polizei. Foto: Boris Roessler/dpa (Symbolbild)

    Ein bislang unbekannter Fahrer hat in der Zeit zwischen dem 9. September und dem 7. Oktober in der Lauinger Straße die Glasüberdachung eines Bekleidungsgeschäfts mit seinem Fahrzeug beschädigt und danach die Unfallstelle verlassen, ohne den Vorfall zu melden. Wie die Polizei berichtet, entstand an der Überdachung ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf Unfallflucht und bittet Zeugen, sich bei der Dienststelle in Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden. (AZ)

