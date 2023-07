Verletzte und 10.000 Euro Schaden nach Unfall in Gundelfingen

Zwischen zwei Autofahrern ist es in Gundelfingen zu einem Auffahrunfall gekommen. Beide mussten ins Krankenhaus.

Zu einem Auffahrunfall mit zwei verletzten Autofahrern ist es Dienstag kurz vor 17 Uhr in Gundelfingen gekommen. Ein 61-jähriger Autofahrer, der auf der Lauinger Straße in Richtung Echenbrunn unterwegs war, fuhr ungebremst auf den vorausfahrenden Pkw eines 24-Jährigen auf, der verkehrsbedingt anhalten musste.

Beide Personen mussten ins Krankenhaus

Beide Autofahrer wurden bei der Karambolage leicht verletzt und mussten per Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen gefahren werden. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An ihnen entstand Gesamtschaden vor rund 10.000 Euro. (AZ)