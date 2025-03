Vermisstensuche geht gut aus: Frau in Gundelfingen gefunden

Eine Vermisstensuche ist am Sonntagabend glücklich ausgegangen. Im Bereich von Echenbrunn kam es zu einem Polizeieinsatz, da eine 75-Jährige vermisst wurde. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Dame sich in einer hilflosen Lage befand, wurden in die Suche auch die Freiwillige Feuerwehr und ein Polizeihubschrauber eingebunden. Letztendlich konnte die Dame nach mehrstündiger Suche in einem fremden Garten unversehrt aufgefunden werden. (AZ)

Vermisstensuche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gundelfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizeihubschrauber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis