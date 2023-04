Vier Jugendliche beschädigen Trampolin in Gundelfingen

Jugendliche haben in Gundelfingen ein Trampolin demoliert und Latten aus einem Zaun gerissen. Ein Zeuge beobachtete sie.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben vier Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahre in der Gartenstraße in Gundelfingen ein Trampolin beschädigt, das im Garten eines privaten Grundstücks aufgestellt war. Anschließend rissen sie zwei Latten aus dem Holzzaun eines Nachbargrundstückes.

Der Schaden in Gundelfingen liegt bei etwa 520 Euro

Nachdem die Jugendlichen von einem unbeteiligten Zeugen gestört worden waren, konnten sie zunächst flüchten. Nach kurzer Zeit kehrten sie erneut zur Örtlichkeit zurück, um ihre zurückgelassenen Fahrräder zu holen. Beim Anblick der Polizeibeamten entfernten sie sich wieder, sodass die Polizei die Fahrräder sicherstellte. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 520 Euro. Die Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. (AZ)