Vierjähriger ertrinkt beinahe in der Brenz in Gundelfingen

Ein Junge ist am Samstag unbeaufsichtigt in die Brenz gestürzt. Der Vierjährige trieb zur Walkmühle ab, wo ein Rechen ihn aus dem Wasser hob. Polizei spricht von "großem Glück".

Ein Vierjähriger ist am Samstagnachmittag in der Brenz in Gundelfingen fast ertrunken. Das Kind war mit seiner 33-jährigen Mutter aus dem Raum Vilsbiburg zu Besuch bei Bekannten, die in einem Anwesen an der Brenz wohnen. Von dort lief der vierjährige Bub der Polizei zufolge gegen 16.30 Uhr allein in Richtung Fluss. Als er für wenige Minuten unbeaufsichtigt war, stürzte er ins Wasser.

Vierjähriger stürzt in Brenz in Gundelfingen und treibt bis zur Walkmühle ab

Das Kind wurde daraufhin abgetrieben. Auf Höhe der Walkmühle geriet er in einen Rechenschacht, in dem sich neben Treibholz auch schwere Gegenstände sammeln. Hierbei wurde der Bub, der sich bis dahin schon mehrere Minuten bewusstlos im Wasser befand, vom automatischen Treibgutrechen herausgehoben und auf eine Trockenfläche geschoben.

Dort wurde er nach mehreren Minuten durch einen Passanten gefunden, der sofort einen Notruf absetzte. Der Bub war der Polizei zufolge schon wieder bei Bewusstsein und erbrach Wasser. Zwischenzeitlich hatten die aufgelöste Mutter ihren Sohn bereits überall gesucht und eine Vermisstenmeldung an die Beamten weitergegeben.

Passant findet ertrinkenden Jungen an der Brenz in Gundelfingen

Das Kind kam in der Zwischenzeit wieder bei Bewusstsein und wurde anschließend zur weiteren Untersuchung zuerst in die Klinik nach Heidenheim gebracht. Später wurde er der Polizei zufolge zur Sicherheit in die Kinderklinik in Augsburg verlegt. Der vierjährige Bub befindet sich am Montagvormittag der in einem stabilen Zustand und wird weiterhin ärztlich behandelt. Da der Junge zeitweise bewusstlos war, wird er beobachtet, um eine Lungenentzündung oder andere Folgeschäden auszuschließen. Die Pressesprecherin der Polizei Katharina von Rönn erklärt: "So weit geht es dem Jungen gut, eben den Umständen entsprechend."

Das "größte Glück" war Rönn zufolge, dass das Kind in den Rechenschacht getrieben wurde. "Sonst wäre es ertrunken." Der Schacht ist videoüberwacht. Die Aufnahmen zeigten, dass das Kind etwa zehn Minuten im Wasser gewesen ist, bevor der automatische Treibgutrechen den Bub herausgehoben habe.

Erst vor weniger als zwei Wochen war ein Junge im Eichwaldbad in Dillingen ebenfalls fast ertrunken. Nachdem das Kind im Nichtschwimmerbecken in der Nähe der Regenbogenrutsche untergegangen war, rettete ihn ein Badegast. Der Bademeister versorgte den Jungen und verständigte den Notarzt. Der Bub wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik nach Augsburg geflogen und dort behandelt.

Bei Kindern gilt im Freibad, an Seen, aber auch in der Nähe von seichten Gewässern besondere Vorsicht. "Es gelten die grundlegenden Baderegeln. Auf Kinder muss man besonders schauen und sie nicht aus den Augen lassen oder sich auf den Bademeister verlassen. Auch in seichten Gewässern können Kinder ertrinken", sagt Polizeisprecherin von Rönn.

Polizei in Dillingen gibt Tipps, um Badeunfälle zu verhindern

In dem Fall an der Brenz in Gundelfingen handele es sich um einen Unfall, das Kind sei weggelaufen und habe sich der Aufsicht entzogen. Doch wenige Minuten reichten aus. Die Polizei, DLRG und Wasserwacht weisen zudem immer wieder darauf hin, dass Kinder aber auch Erwachsene so früh wie möglich schwimmen lernen sollten, um sich über Wasser halten zu können und die Schwimmregeln zu erlernen.

Auch sollten Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene der Polizeisprecherin zufolge fließende Gewässer nicht unterschätzen. Die Brenz sei zwar ein seichter Fluss, doch das sollte nicht täuschen. Die Donau wiederum habe gefährliche Strömungen. Zudem rät die Sprecherin dringend davon ab, von Brücken zu springen, da man die Tiefe eines Gewässers nicht immer einschätzen könne. (mit AZ)