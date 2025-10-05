Vor dieser Kirche in Gundelfingen stehen die Menschen Schlange

Wer an diesem Sonntag in die Kirche St. Martin in Gundelfingen will, muss ein bisschen warten. Denn der Andrang ist groß. Anlass dafür sind unzählige Kartoffeln und Karotten, Birnen und Äpfel, Kürbisse, Rettiche und Auberginen. Diese sind zu einem aufwendig gestalteten Erntealtar zusammengesetzt worden. Das lockt jedes Jahr Scharen von Besucherinnen und Besuchern an. Sie kommen sogar in Reisebussen, wie Mesner Johannes Lohner schildert.

Die Semmeln in einem Korb drehen sich, dazwischen plätschert es. „Das Wasser gehört zur Ernte“, erklärt Lohner, warum jedes Jahr auch Brunnenelemente eingefügt werden. Insgesamt haben heuer wieder knapp 50 Helferinnen und Helfer angepackt – von den Ministranten bis hin zu Erwachsenen. Auch ehemalige Mesner haben Lohner zufolge geholfen. Neu sei in diesem Jahr „die Ecke der Landwirtschaft“. Sonst habe man immer historische Geräte eingebaut, doch heuer zeige man den modernen Ackerbau unter anderem mit einem großen Bulldog-Reifen.

Fotostrecke: Zwischen Krautstampfen und Erntealtar in Gundelfingen Icon Galerie 30 Bilder Pompöser Erntedankaltar, bäuerliches Erntedankfest und Herbstmarkt: Ein Rundgang durch Gundelfingen in Bildern.

Obst, Gemüse und Sonnenblumen kommen von zwölf Gärtnereien und Betrieben in Gundelfingen – all das gespendet. Damit die Lebensmittel nicht schlecht werden, wird der Erntealtar am Donnerstag wieder abgebaut. Danach gehen Paprika, Brokkoli und Co. als Spende an die Tafeln in Dillingen und Günzburg. Die Backwaren, die zu sehen sind, sind Lohner zufolge übrig gebliebene Semmeln und Brezen ebenfalls aus örtlichen Bäckereien. Sie wurden nicht verkauft und stattdessen für den großen Altar zum Erntedank gesammelt. Normalerweise endeten solche Backwaren als Tierfutter – und das werden sie auch nach dem Abbau des Altars tun, so Lohner.

An dem großen Körnerteppich wurde ein Monat lang gebaut

Daneben ist aber auch der große Körnerteppich, den Elke Lohner und Dania Mehrsteiner ausgelegt haben, ein Hingucker. Er zeigt die Heilige Dreifaltigkeit – bestehend aus gesiebter Graberde, geschrotetem Reis, gelben Linsen, Chili, Paprika und Kurkuma. Einen Monat lang haben die Frauen an dem Bild gearbeitet, immer abends für je zwei bis drei Stunden, so der Mesner. Der Teppich wird noch im ganzen Oktober zu sehen sein.

Doch nicht nur in der Kirche ist an diesem Erntedank-Sonntag etwas geboten. In der Gundelfinger Innenstadt duftet es nach gebrannten Mandeln und Steaksemmeln, Händlerinnen und Händler haben ihre Stände mit Kleidung, Haushaltsgeräten und Süßwaren aufgebaut – es ist Herbstmarkt.

Beim Erntedankfest an der Oberen Bleiche gibt es Alpakas zu sehen

Einige Schritte weiter, an der Oberen Bleiche, wird beim Erntedankfest des Historischen Bürgervereins Kraut gehobelt und gestampft. Die Museumsfreunde Mertingen machen das bereits seit rund 30 Jahren, wie Doris Siegl und Helene Schabert verraten. An diesem Sonntag ist der Verein zu siebt in Gundelfingen vertreten. Zu kaufen gibt es den Krautkopf im Ganzen oder auch gehobelt – nebenan rieselt der Kohl frisch durch einen großen Hobel gezogen in eine Holzwanne. Auch gestampft wird direkt vor Ort, damit die Museumsfreunde süßen und pikanten Krautsalat anbieten können.

Schräg gegenüber präsentiert Korbflechter Hubert Mayr aus Binswangen seine Ware. „Das ist mein Hobby“, sagt er. An zehn Tagen im Jahr ist er auf den verschiedensten Märkten vertreten. Besonders gut käme seine Deko für den Garten an. „Da ist die Wertschätzung größer“, sagt Mayr, und zieht damit einen Vergleich zum Tragekorb.

Icon vergrößern Thomas Wege und Edith Hübner (von links) vom Verein Torferlebnispfad Bremental zeigen, wie man früher auch im Gundelfinger Moos Torf gestochen hat. Foto: Laura Gastl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Thomas Wege und Edith Hübner (von links) vom Verein Torferlebnispfad Bremental zeigen, wie man früher auch im Gundelfinger Moos Torf gestochen hat. Foto: Laura Gastl

Daneben gibt es beim Erntedankfest unter anderem Alpakas zu sehen, Brot aus dem Holzofen und Ziegenkäse zu kaufen. Thomas Wege und Edith Hübner vom Torferlebnispfad Bremental aus Jettingen zeigen, wie früher auch im Gundelfinger Moos Torf gestochen wurde. Sie haben historische Werkzeuge dabei, wie etwa ein Torfmesser und eine -schippe. So erklären sie anschaulich, wie das Material früher zum Zweck des Heizens abgebaut worden ist.