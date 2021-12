Gundelfingen

vor 46 Min.

Warum Eltern ihre Kinder in Gundelfingen gegen Corona impfen lassen

Plus 100 Kinder sind am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Gundelfinger Brenzhalle gegen das Coronavirus geimpft worden. Wir haben Eltern gefragt, wie es zu der Entscheidung kam.

Von Cordula Homann

300 Menschen könnten am Tag in der Gundelfinger Brenzhalle maximal geimpft werden. Mit Rücksicht auf Kinder wurden am 18. Dezember und am zweiten Weihnachtsfeiertag nur jeweils 100 geimpft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen