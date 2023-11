Was beim Candle Light Shopping in Gundelfingen geboten ist

In der Gundelfinger Innenstadt kann man am Freitag bei Kerzenschein einkaufen. Neben Aktionen in den Geschäften gibt es eine Modenschau, eine Feuer-Show und ein Gewinnspiel.

Die Gundelfinger Innenstadt wird am Freitag, 3. November, beim Candle Light Shopping erneut von Kerzenschein erleuchtet. In romantischer Stimmung kann ab 17 Uhr durch die Stadt geschlendert und in lokalen Geschäften eingekauft werden. Für die Veranstaltung der Wirtschaftsvereinigung Gundelfingen sind auch einige Aktionen geplant. Der Vorsitzende Bernhard Schalk sagt: "Wir möchten Kunden und Bürger aus nah und fern dazu bewegen bei uns in die Innenstadt zu kommen und die Geschäfte kennenzulernen." Für die bestehende Kundschaft seien die Rabatte auch als ein Dankeschön gedacht. Die Veranstaltung hätten die Besucher, aber auch die Geschäfte im vergangenen Jahr begeistert.

Musikkapelle, Modenschau und Feuer-Show beim Candle Light Shopping in Gundelfingen

Im Burggraben spielt die Stadtkapelle ab 18 Uhr. Im Anschluss gibt es ab 19.15 Uhr eine Feuer-Show zu bestaunen. Das Brautmodengeschäft Ros 'N' Rot veranstaltet um 18.30 Uhr eine Modenschau bei Kerzenlicht. In den teilnehmenden Läden kann beim Einkaufen einiges entdeckt werden. Die Sparkasse bietet Popcorn, Kinderschminken und ein Glücksrad an. Bei der Volksbank steht der Stand von Julias Perlen, wo Erfrischungen und eine Überraschung auf Besuchende warten. Sport Seeßle gibt ab einem Einkaufswert von 100 Euro 15 Prozent Nachlass. Das Bettengeschäft Deisler verlost VIP-Fußball-Karten und bietet zehn Prozent Rabatt auf den Einkauf wegen des Geschäftsjubiläums.

22 Bilder Von Feuershow bis Showtanz: Fotos vom ersten Candle Light Shopping in Gundelfingen Foto: Karl Aumiller

Bei der Bäckerei Vogt können Hutzelbrot und bei der Gärtnerei Seifried Brotaufstriche probiert werden. Das Geschäft Hinterstößer stellt einen Umtrunk bereit. Beim Optiker Kaiser erwarten die kleinen Besucher Kinderschminken und Glitzertattoos. Nachdem die Geschäfte um 20 Uhr geschlossen haben, geht es mit der After-Show-Party auf der Bühne vor dem Rathaus weiter.

Gutscheine und VIP-Fußball-Tickets beim Candle Light Shopping in Gundelfingen gewinnen

Höhepunkt des Abends ist ein Gewinnspiel. Besuchende können darüber abstimmen, welcher Laden am schönsten mit Kerzen dekoriert hat. Unter den Teilnehmenden werden Preise verlost, darunter der Gundelfinger Einkaufsscheck. Der Hauptpreis ist ein 100-Euro-Gewinn, welcher direkt an die anwesende Person bei der Aftershow-Party gegen 20.20 Uhr verlost wird. Ebenso gibt es 50 Mal 5-Euro-Einkaufsschecks. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und können die Gutscheine beim Einkaufen einlösen.

Zu gewinnen gibt es beim Bettengeschäft Deiser aber auch VIP-Karten für das Bundesliga-Spiel FC Heidenheim gegen FC Bayern München am 11. November. Die Gewinner erhalten Zugang zur Business-Lounge. Danach ist eine Teilnahme an der Pressekonferenz möglich. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite unter www.wv-gundelfingen.de/cls. (sukl mit AZ)

