Gundelfingen

18:00 Uhr

Was der ehemalige Bürgermeister Peter Schweizer in Gundelfingen erreicht hat

Plus Vor 50 Jahren wurde Peter Schweizer zum Bürgermeister in Gundelfingen gewählt. Bis heute wird ihm, auch lange nach seinem Tod, ein großer Einsatz für die Gärtnerstadt zugeschrieben.

Von Susanne Klöpfer

Peter Schweizer ist gerade einmal 29 Jahre alt, als er am 3. September 1979 zum Bürgermeister in Gundelfingen gewählt wird. Vor 50 Jahren sagte der SPD-Kandidat damals nach der Wahl gegenüber unserer Zeitung: "Ich ging ganz zuversichtlich in die Wahl gegangen, wenn ich auch – ehrlich gesagt – mit einem knapperen Ergebnis gerechnet habe. Nun freue ich mich aber umso mehr, dass es so klar ausging."

