Was dieses Jahr neues auf der GET in Gundelfingen geboten ist

Kennenlernen, erleben und feiern: Die Organisatoren der Gundelfinger Erlebnistage verraten, was sie dieses Jahr für die Messe vom 15. bis 17. September geplant haben.

Die Gundelfinger Erlebnistage - kurz GET - sind zurück und das mit einer Veränderung. Die Verantwortlichen sind sich einig: Die GET vom 15. bis 17. September wird nach drei Jahren Pause wieder ein "Highlight" für Gundelfingen. Über 37.000 Besucherinnen und Besucher strömten den Veranstaltern zufolge 2019 über das Gelände. Für dieses Jahr habe man eine "Überraschung" geplant, wie Josef Albert Schmid verspricht, der mit seiner Firma in Mörslingen mehrere Messen in der Region organisiert. Im vergangenen Jahr musste die Stadt aufgrund der Corona-Pandemie die Veranstaltung schweren Herzens absagen.

Das ist neu bei den Gundelfinger Erlebnistagen

"Die GET ist ein zentrales Event für uns alle zwei Jahre", sagt der Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung Gundelfingen Bernhard Schalk. Auf dem Gelände vom Wohlhüter Garten-Land gibt es auf 250 Quadratmetern Ausstellerinnen und Aussteller in den Bereichen, Bauen, Wohnen, Garten, Gesundheit, Energie, Nachhaltigkeit, Sport und Freizeit. Firmen wie Betten Deisler, das Brautmodengeschäft Rosnrot oder der Fachhandel für Gummierzeugnisse Bamberger sind dort wieder anzutreffen. Bisher gab es 128 Stände mit lokalen Firmen, welche die Besucherinnen und Besucher bei den Erlebnistagen erkunden konnten. Für dieses Jahr haben sich knapp 90 Unternehmen für Stände angesagt. Besonders kleine, lokale Firmen dürften sich bei Interesse gerne noch bei dem Messeunternehmen melden.

29 Bilder So abwechslungsreich war die GET 2019 Foto: Aumiller/Schopf

Die angekündigte "Überraschung" für die Besucherinnen und Besucher ist, dass sich der gewohnte Aufbau der Erlebnistage verändert. Die bisher bekannten Ausstellungsbereiche A, B und C werden zu einer Halle zusammengefasst. Dafür wird der Eingangsbereich ebenfalls mit Ständen belegt sein und damit zum Bereich B und C. Daran schließt ein neues Zelt an, in dem die Gastronomie die Gäste mit Essen und Trinken versorgt.

GET 2023: Bähnle, Spielplatz und Kinderaktionen beim Wohlhüter Garten-Land

Auf dem Gelände der Firma Wohlhüter wird wieder das Bähnle fahren, der Spielplatz wurde vergrößert und es sind viele Aktionen für die kleinen Besucher geplant. Für Samstagabend ist ein großes Fest mit Musik geplant. Das weitere Programm wird noch bekannt gegeben. Der Eintritt zur GET ist kostenlos.

Die Stärke von Messen wie den Gundelfinger Erlebnistagen sieht der Ausstellungsmacher Josef Albert Schmid darin, dass die Besucherinnen und Besucher die Betriebe kennenlernen und so ein Vertrauensverhältnis entsteht. Trotz Internet und während der Pandemie gewachsenem Marketing der Firmen könne man ein persönliches Treffen nicht digitalisieren. Viele GET-Gäste kommen Schmid zufolge sogar an mehreren Tagen und nicht nur aus Gundelfingen, sondern aus dem ganzen Landkreis Dillingen, aus Günzburg und aus Heidenheim.

"Das ist kein übliches Messegelände, sondern ein Erlebnis."

Rainer Hönl, der ehemalige Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung (WV) Gundelfingen, erklärt, dass die diesjährige GET ein Gewinn für die Stadt Gundelfingen, die WV und das Garten-Land sei. "Das ist kein übliches Messegelände, sondern ein Erlebnis", findet er. Seit Jahren organisiert er die Erlebnistage, nun das letzte Mal zusammen mit seinem WV-Nachfolger Schalk, an den er danach die Verantwortung für die Messen übergibt.

Dieter Nägele, für den es als Bürgermeister die erste GET wird, freut sich schon und bedankt sich bei den Organisatoren für ihre Arbeit. "Ich bin sehr froh, dass wir so ein wirtschaftliches und gesellschaftliches Highlight bei uns haben", sagt er. Die Veranstaltung sei etwas Besonderes für eine Stadt mit 8000 Bürgerinnen und Bürger.