Gundelfingen

vor 51 Min.

Was geht bei der Beachparty in Gundelfingen am Wochenende?

Am Wochenende ist in Gundelfingen die Beachparty. (Symbolbild)

Sommer, Sonne und Beachparty in Gundelfingen. Am Freitag und Samstag steigt wieder die Feier mit Strand, Cocktails und BBQ am Gartnersee.

Von Susanne Klöpfer

Am Gartnersee sitzen, die Füße im Sand und in der Hand ein Cocktail - die Beachparty in Gundelfingen steigt wieder am Freitag, 19. August, und Samstag, 20. August. Nachdem durch die Corona-Pandemie viele Veranstaltungen entfallen sind, findet ab jeweils 20 Uhr die Open-Air-Party dieses Jahr wieder statt. Direkt am Eingang befinden sich dem Veranstalter zufolge Foodtrucks mit Burgern, darauf folgen ein Bierwagen, eine Cocktail- und Shooter-Bar. Und es gibt eine Tanzfläche vor der Beachparty-Mainstage. Eine coole Bühne mit ordentlich Sound und Licht. Zum Entspannen laden Sandstrand mit kleinem Pool, Sitzgelegenheiten und Liegestühlen mit Blick auf den Gartnersee ein. Tickets gibt es online zu kaufen. (AZ)

Themen folgen