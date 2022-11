Weniger als vier Monate: So läuft es bis zur Bürgermeisterwahl in Gundelfingen

Plus Der Kampf um das Gundelfinger Bürgermeisteramt ist gestartet. Einige Kandidatinnen und Kandidaten haben sich bereits positioniert. Doch was passiert eigentlich bis zur Wahl?

Der Wahlkampf in Gundelfingen läuft. Nachdem Amtsinhaberin Miriam Gruß (FDP) überraschend Ende Oktober erklärt hatte, dass sie nicht mehr antritt, steigt die Spannung, wer ihr Amt übernehmen wird. Bisher stehen offiziell eine Kandidatin und drei Kandidaten für die Wahl fest. Roswitha Stöpfel (Grüne), Dieter Nägele ( Freie Wähler), Niklas Junkermann ( SPD), Günther Ruck (parteilos) - letzterer braucht bis zum 30. Januar 120 Unterstützer-Unterschriften. Ab Mitte Dezember werden die Listen im Rathaus ausgelegt. Ruck äußert sich zuversichtlich, dass er dieses Ziel erreichen werde.