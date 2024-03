Wer hat den jungen Mann in Gundelfingen geschlagen?

Ein 17-jähriger Gundelfinger meldet sich bei der Polizei, dass er von Unbekannten geschlagen worden sei.

Ein 17-jähriger Geschädigter hat am Sonntag der Polizeiinspektion Dillingen mitgeteilt, das er gegen 18.05 Uhr in der Straße „An der Stadtmauer“ in Gundelfingen von einem bislang unbekannten Täter dreimal in das Gesicht geschlagen worden sei. Zudem wurde der Mann von dem Unbekannten beleidigt und bedroht.

Am Vortag gab es schon Streit in Ulm

Der 17-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, augenscheinliche Verletzungen waren bei dem 17-Jährigen nicht festzustellen. Seinen Angaben zufolge ging der Auseinandersetzung ein Streit am Vortag in Ulm voraus. Die Polizei ermittelt nun aufgrund diverser begangener Straftaten. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter der Telefonnummer 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)