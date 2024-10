Im Zeitraum vom Sonntag, 22.30 Uhr, bis Montag, 6.30 Uhr, wurde an einem roten Fiat Punto durch einen bislang unbekannten Täter ein Reifen zerstochen. Das Fahrzeug war in der Vogteistraße in Gundelfingen geparkt. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 09071/560 entgegengenommen. (AZ)

Simone Fritzmeier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gundelfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis