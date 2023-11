Wer hat die Gundelfinger Bahnschranke beschädigt?

Ein Zeuge kann beobachten, wie ein Lastwagenfahrer in Gundelfingen die Bahnschranke beschädigt hat. Der unbekannte Fahrer ist dann geflohen.

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Montag gegen 11.15 Uhr in Gundelfingen. Hierbei konnte ein unbeteiligter Zeuge beobachten, wie ein Lkw beim Überqueren des Bahnübergangs in der Industriestraße Ecke Peterswörther Straße an einer Schranke hängen blieb, diese beschädigte und weiterfuhr.

Die Polizei kann den Mann schnappen

Eine Streife der Dillinger Polizei konnte den Lkw mit dem 46-jährigen Fahrer auf dem Parkplatz einer Firma in der Industriestraße feststellen. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Techniker der Deutschen Bahn kümmerten sich um die beschädigte Schranke. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt. (AZ)