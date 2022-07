Wer hat ein Grab auf dem Gundelfinger Friedhof beschädigt?

Ein Grab ist auf dem Gundelfinger Friedhof beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Grabstelle auf dem Gundelfinger Friedhof an der Günzburger Straße ist am Mittwoch in der Zeit zwischen 9 und 21 Uhr mutwillig beschädigt worden.

Drei Tontöpfe wurden zerschlagen

Dabei wurden nach Angaben der Polizei drei Tontöpfe zerschlagen, die sich auf der Grabstelle befanden. Der Sachschaden wird mit etwa 100 Euro beziffert. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter der Tel.efon 09071/560 um Zeugenhinweise.