Wer hat in Echenbrunn absichtlich die Spiegel an zwei Autos abgetreten?

Die Dillinger Polizei sucht dringend Zeugen für die Vorfälle.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden im Ortsteil Echenbrunn in der Bachgasse an zwei Pkws die jeweils linken Außenspiegel abgetreten. In der Schäfgasse wurden zudem an einem BMW beide Außenspiegel abgetreten, nachdem dieser in einer Hofeinfahrt zu einem Einfamilienhaus stand.

1200 Euro Schaden in Echenbrunn

Dabei entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 1200 Euro. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

Lesen Sie dazu auch