Wer hat in Gundelfingen absichtlich die Autospiegel abgetreten?

Bisher unbekannte Täter haben in Gundelfingen ein Auto beschädigt. Die Dillinger Polizei sucht Zeugen.

Bisher unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von 3. Oktober, 19 Uhr, bis 4. Oktober, 9 Uhr, mutwillig einen blauen VW Passat, der in der Georg-Weinhart-Straße in Gundelfingen geparkt war. Die Unbekannten traten die Außenspiegel des Wagens ab und schlugen die hinteren Seitenscheiben ein. Der angerichtete Schaden liegt bei rund 1.000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)