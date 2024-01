Wer ist in die Gundelfinger Schule eingebrochen?

Während der Ferien sind Unbekannte in die Schule in Gundelfingen eingebrochen.

Im Zeitraum von Donnerstagabend, 28. Dezember, bis Mittwochvormittag, 3. Januar, verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zugang in eine öffentliche Schule in der Straße „Auf der Insel“ in Gundelfingen. Im Schulgebäude versuchten die Unbekannten mehrere Türen aufzuhebeln, was misslang.

Der Schaden beläuft sich in Gundelfingen auf mehr als tausend Euro

Die Unbekannten richteten einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro an. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen versuchten Einbruchsdiebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)