Wer wird Bürgermeister in Gundelfingen? Der Liveblog zur Stichwahl

Da waren es nur noch zwei anstatt fünf Kandidaten: Am Sonntag entscheidet sich in der Stichwahl, ob Manuel Bahmann oder Dieter Nägele Bürgermeister in Gundelfingen wird.

Gundelfingen wählt erneut. In der Stichwahl am Sonntag, 26. März, tritt Manuel Bahmann (CSU) gegen Dieter Nägele (FW) an. Der Wahltag im Liveticker.

Die Stichwahl in Gundelfingen steht an. Am Sonntag, 26. März, entscheidet sich, ob Manuel Bahmann ( CSU) oder Dieter Nägele ( Freie Wähler Gundelfingen) der neue Bürgermeister wird. Im ersten Wahlgang hatten sich die zwei gegen die drei weiteren Kandidaten Roswitha Stöpfel (Grüne), Niklas Junkermann ( SPD) und Günthter Ruck (parteilos) durchgesetzt. Den größten Anteil der Stimmen erhielt Nägele mit 41,7 Prozent, Bahmann landete hinter ihm mit 25,7 Prozent. Bürgermeisterwahl in Gundelfingen: Die Stichwahl am 26. März entscheidet Wahlberechtigt sind im zweiten Wahlgang in Gundelfingen 5944 Personen. "Ein paar sind weggezogen oder gestorben", sagt der Wahlleiter der Stadt, Nikolaus Mayr, vor der Stichwahl. Von den Stimmberechtigten haben 1620 Bürger und Bürgerinnen Briefwahl beantragt. Die Wahlbeteiligung lag im ersten Wahlgang bei 56 Prozent und damit unter dem Wert der Bürgermeisterwahl im Jahr 2017. Mayr erwartet, dass die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl noch "geringfügig geringer" werden wird. Bis auf die zwei anstatt fünf Namen auf dem Stimmzettel ändert sich nicht viel für die Wählerinnen und Wähler. Nur, dass ab Sonntag die Sommerzeit gilt. Sonntags von acht bis 18 Uhr können die Bürger und Bürgerinnen in den sechs Wahlbezirken wählen. Die Wahllokale Gundelfingen 1 bis 4 befinden sich in der Grundschule, jeweils ein Wahllokal ist in Echenbrunn und Peterswörth. Dazu gibt es drei Briefwahlbezirke im Rathaus. Ab 18 Uhr zählen die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer wieder die Stimmzettel aus. Eine halbe bis dreiviertel Stunde später werden die Ergebnisse da sein. Dann steht fest, ob wer der neue Bürgermeister ist. Verfolgen Sie den Wahltag im Liveticker: Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Liveticker anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Tickaroo GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Noch mehr Informationen zur Bürgermeisterwahl in Gundelfingen finden Sie hier: In den zwei Wochen vor der Stichwahl haben die zwei Kandidaten versucht, die Wählerinnen und Wähler zu überzeugen . Manuel Bahmann wollte sich an den Haustüren noch einmal so vielen Menschen wie möglich vorstellen. Konkurrent Dieter Nägele setzte auf entspannte Gespräche auf Garagen- und Hoffesten. Ein Tag mit den Kandidaten im Wahlkampf.

Die Podiumsdiskussion können Sie auch noch mal online anschauen:



