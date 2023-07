Gundelfingen

Werner Lohner hört als CSU-Stadtrat in Gundelfingen auf

Plus CSU-Stadtrat Werner Lohner hat sich dazu entschieden, sein Amt niederzulegen. Sein Plan: Diakon werden. Das sagen Gundelfingens Bürgermeister, Stadträte und seine Nachfolgerin.

Für Werner Lohner ( CSU) war es eine emotionale letzte Stadtratssitzung. Nach mehr als 13 Jahren legte er am Donnerstag sein Amt nieder. "Es war mir eine Ehre für das Amt zu kandidieren und gewählt zu werden", sagte er. Besonderen Dank richtete er mit Tränen in den Augen an einen Freund, SPD-Fraktionsvorsitzenden Jürgen Hartshauser: "Lieber Jürgen, danke für die gute parteiübergreifende Arbeit, so stelle ich mir das vor." Hartshauser dankte ihm ebenfalls mit gebrochener Stimme. Lohner erklärte, dass er sich nun auf seine neue Rolle in Gundelfingen freue. Der Beifall im Stadtrat war groß.

Bürgermeister Dieter Nägele äußerte Anerkennung für Lohners jahrelanges Engagement: "Ich bedauere dein Ausscheiden sehr, weil du ein erfahrener Stadtrat bist." Er hinterlasse eine große menschliche Lücke. Dreizehneinhalb Jahre sei er Stadtrat gewesen, eine "sehr lange Zeit", wie es Nägele bezeichnete. Im Januar 2010 war Lohner in den Stadtrat nachgerückt. Von 2020 bis September 2022 war er CSU-Fraktionsvorsitzender. Darunter setzte er sich in vielen Ausschüssen ein, wie als Referent der Kultur- und Städtepartnerschaften, im Bau- und Umweltausschuss, im Haupt- und Finanzausschuss, als Beirat in der Musikschule, im Kuratorium der Vhs und Mitglied der Gemeinschaftsversammlung Gundelfingen.

