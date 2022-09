Whatsapp-Betrüger fordern 2000 Euro von Gundelfingerin

Die Frau aus Gundelfingen sollte zwei Überweisungen an ihre angebliche Tochter senden. Doch die Seniorin war schlauer.

Mehr als 2000 Euro haben Betrüger von einer Frau aus Gundelfingen über Whatsapp gefordert. Wie die Polizei berichtet, gingen sie mit der üblichen Masche vor: Die Tochter benötige Geld, aber ihr Handy und auch das Mikrofon seien kaputt. Die Frau sollte zwei Überweisungen in Höhe von 1159 Euro und 965 Euro tätigen. Doch die angeschriebene Frau war schlauer. Sie rief ihre Tochter persönlich an, wodurch der Betrugsversuch aufflog. Schaden entstand so nicht. Tipps zum Schutz vor Betrug gibt es unter www.polizei-beratung.de. (AZ)