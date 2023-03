Wie es bei der Landsmannschaft in Gundelfingen weitergehen könnte

Nach dem Rauswurf nennt der bisherige Ortsobmann Felix Vogt Gruber drei Optionen. Die Kontroverse bei der Sudetendeutschen Landsmannschaft ebbt nicht ab.

Der Rauswurf des Gundelfingers Felix Vogt Gruber aus der Sudetendeutschen Landsmannschaft sorgt bei der Vertriebenenorganisation weiter für Unruhe. Nach den beiden Veröffentlichungen in unserer Zeitung hat die Redaktion zahlreiche Zuschriften erhalten. Vor Ort scheint der Rückhalt für den geschassten SL-Bezirksobmann groß. "Ich stehe hinter unserem Obmann Felix Vogt Gruber", sagt auch der stellvertretende Obmann der Gundelfinger Ortsgruppe, Paul Zeisberger. Es werde versucht, Vogt Gruber in die rechte Ecke zu stellen. Aber wie geht es nun bei der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Gundelfingen weiter?

Der bisherige Obmann Vogt Gruber informiert, dass im April eine Mitgliederversammlung stattfinden werde. Im Grunde stünden drei Optionen im Raum. Die erste sei, dass sich die SL-Ortsgruppe mit ihren 150 Mitgliedern ganz auflöse. Die zweite Möglichkeit wäre laut Vogt Gruber eine Satzungsänderung, wonach sich der eingetragene Verein ganz vom Bundesverband in München löse. "Aber da bin ich dagegen." Die dritte Option sei, dass ein anderer den Vorsitz übernehme. Der Gundelfinger hat den Verein Sudetendeutscher Landesverband Bayern gegründet, die SL-Spitze um den Bundesvorsitzenden Bernd Posselt wertete dies als Spaltungsversuch. Das Büro des neuen Vereins findet sich inzwischen am Stadtberg in Dillingen.

Fortführung des Gundelfinger Heimatmuseums ist vom Streit nicht berührt

Felix Vogt Gruber betont, dass die Fortführung des Heimatmuseums in Gundelfingen von dem Streit um seine Person nicht berührt sei. Träger sei die von ihm geführte Fördergemeinschaft mit mehr als 30 Mitgliedern. Die SL-Ortsgruppe unterstütze die Heimatstube. Getragen werde sie aber von der Fördergemeinschaft und der Stadt Gundelfingen.

Felix Vogt Gruber wurde seiner Ämter enthoben und aus der Sudetendeutschen Landsmannschaft ausgeschlossen. Foto: Erich Pawlu (Archivbild)

Der Streit in der Landsmannschaft hat seinen Ursprung im Jahr 2015. Nach dem Krieg sind etwa 2,9 Millionen Sudetendeutsche aus ihrer Heimat in der Tschechoslowakei vertrieben worden. In der SL-Satzung stand bis vor wenigen Jahren die "Wiedergewinnung der Heimat" als Vereinsziel. Dieser Passus ist inzwischen gestrichen worden. Dagegen zog unter anderem Vogt Gruber, der Vorsitzender im Witikobund ist, zu Felde. "Ich bin und war nie ein Rechtsradikaler", sagt der Gundelfinger. Vorsitzender Bernd Posselt und der SL-Landesvorsitzende Steffen Hörtler sehen dies offensichtlich anders. Der Witikobund darf keine Stände mehr bei den Sudetendeutschen Tagen der Landsmannschaft aufbauen.

Unsere Redaktion hat etwa 20 Mails und Zuschriften erhalten, in denen die verschiedenen Meinungen aufeinanderprallen. "Sie haben mit den Artikeln in ein Wespennest gestochen", sagt ein Beteiligter. Der Mindelheimer SL-Kreisvorsitzende Edmund Schiefer hat eine Stellungnahme Hörtlers geschickt. Vogt Gruber und der frühere oberbayerische Bezirksvorsitzende Johann Slezak hätten keinen Widerspruch gegen ihre Amtsenthebung durch den Landesvorstand beim Schiedsgericht eingereicht. Der Widerspruch laufe gegen den Vereinsausschluss aus der Landsmannschaft. In dieses Verfahren beim Schiedsgericht sei er nicht involviert, so Hörtler. Vogt Gruber und Slezak seien "rechtsgültig aus der Sudetendeutschen Landsmanndschaft ausgeschlossen". Vogt Gruber könne derzeit nicht mehr als Gundelfinger SL-Ortsobmann auftreten.

Eine große Debatte gibt es auch um die Mitgliederzahlen. Hildegard Schuster, Sprecherin des Bundesverbands der SL in München, sagt, die niedrigen Zahlen, die der Ziemetshausener Dieter Fiedler unserer Redaktion genannt hat, seien "seiner Fantasie entsprungen". Nach einem Gerichtsurteil seien alle Mitglieder von Orts-, Kreis-, Bezirks- und Landesgruppen der SL vom Bundesverband zu erfassen. "Obwohl dieser Prozess erst im Gange ist, sind in der Adresskartei des Bundesverbands bereits etwa 60.000 verbandlich aktive Sudetendeutsche erfasst", erläutert die Sprecherin. Hinzu kommen ihren Worten zufolge Zehntausende von Mitgliedern der Heimatgliederung und von sudetendeutschen Verbänden, die im Sudetendeutschen Heimatrat organisiert seien oder korporativ dem SL-Bundesverband angehörten.

"Die Gabe der wunderbaren Mitgliedervermehrung"

Johann Slezak entgegnet dazu mit "schmunzelnden Grüßen", dass seine Bewunderung für Hildegard Schuster ins Uferlose steige. "Denn sie hat scheinbar, ähnlich wie Jesus Christus bei der wunderbaren Brotvermehrung, die Gabe der wunderbaren Mitgliedervermehrung", schreibt Slezak. Dieter Fiedler weist darauf hin, dass im aktuellen Haushaltsplan des SL-Bundesverbands Beitragseinnahmen in Höhe von 100.000 Euro veranschlagt seien, das Ist-Ergebnis des Vorjahres seien 118.441 Euro. Wenn man diese Summe durch 14 Euro Mitgliedsbeitrag teile, komme man auf 8460 zahlende Mitglieder in Deutschland.

Der stellvertretende Bezirksvorsitzende Kurt Aue betont, dass Vogt Gruber nicht wegen angeblicher rechts gerichteter Tendenzen aus der Landsmannschaft geworden wurde, sondern wegen der Gründung des neuen Vereins. "Name und die Satzung des neuen Vereins sind nicht mit dem Satzungsgefüge der Sudetendeutschen Landsmannschaft zu vereinbaren", sagt der Haunstettener. Inge Godenau aus Gilserberg (Hessen) springt Vogt Gruber in der Sache zur Seite. "Nur wenn das Unrecht beseitigt wird, die Beneš-Dekrete als Unrecht gebrandmarkt werden, kann es zu einer Versöhnung auf Augenhöhe kommen", betont Godenau. Claus Hörrmann aus Neustadt in Sachsen schreibt, die Ausgrenzung des Witikobundes sei fragwürdig, dieser Verein habe in der Vergangenheit Minister gestellt und sei keineswegs rechtslastig. Der Schulleiter im Ruhestand gibt Vogt Gruber in der Sache recht: "Der Dialog mit der Tschechischen Republik kann nicht darin bestehen, dass man die Themen Beneš-Dekrete, Straffreistellungsgesetz oder Mitgliedschaft Tschechiens im Verband der Kriegsgräberpflege im Gespräch mit tschechischen Regierungsmitgliedern ausklammert."

Der Münchner Rüdiger Stöhr schreibt, dass Aues Aussage "Wichtiger sei es, auf Versöhnung zu setzen und die Hand nach Tschechien auszustrecken" der christlichen Lehre und der internationalen Rechtsauffassung widerspreche, "da die Kollektivbestrafung der Sudetendeutschen durch die Vertreibung (...) laut UN-Menschenrechtskommission und Völkerrecht ein nicht verjährbares Verbrechen ist". Dies dürfe nicht durch nationale oder internationale Vereinbarungen legalisiert werden, meint Stöhr. Im Übrigen sei Bernd Posselt laut einem Gerichtsurteil nicht Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe.